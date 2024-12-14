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Чемпионы Серии А, многократный обладатель ЛЧ и легенды клуба: в Роме составляют шорт-лист на должность главного тренера

Италия
Обновлено

Раньери собирается перейти на руководящий пост в конце сезона

Чемпионы Серии А, многократный обладатель ЛЧ и легенды клуба: в Роме составляют шорт-лист на должность главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Волки" планируют как можно быстрее найти долгосрочную замену Клаудио Раньери. Журналист Sky Sport Анжело Манджанте считает, что следующим тренером "джаллоросси" станет итальянец.

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Среди кандидатов фигурирует Массимилиано Алегри, который выигрывал Серию А с "Ювентусом" и "Миланом". Еще один вероятный вариант – Винченцо Монтелла, защищавший цвета "капитолини" с 1999 по 2009 годы. Отметим, что "Топ Ган" начинал тренерскую карьеру именно в "Роме". Сначала "Аэропланчик" работал с U-15, а с февраля по май 2011-го возглавлял первую команду как раз после отставки Клаудио Раньери.

Кроме того, "желто-красные" присматриваются к Карло Анчелотти, который большую часть игровой карьеры защищал цвета "волков" (1979-1987) и выигрывал в составе коллектива скудетто 1982/83.

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Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Винченцо Монтелла
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Симченко
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