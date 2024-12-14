Интер заинтересован в подписании нападающего Аль-Насра

"Интер" заинтересован в подписании сенегальского нападающего "Аль-Насра" Садио Мане.

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По имеющейся информации, руководство "Интера" считает, что Садио Мане, несмотря на то, что сейчас играет в Саудовской лиге, не потерял своего уровня игры, сможет снова заиграть на топовом уровне и хочет подписать его в ближайшее время.

Напомним, 32-летний нападающий перешел в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023 года, покинув мюнхенскую "Баварию". За "Аль-Наср" Мане в этом сезоне принял участие в 23 играх, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.