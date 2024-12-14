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Ювентус хочет взять в аренду звездного защитника Фейенорда
С правом выкупа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" хочет арендовать с правом выкупа защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко в ближайшее трансферное окно.
По информации журналиста Никола Скира, Давид Ганцко заявил руководству "Фейеноорда", что готов покинуть команду и перейти в туринский клуб. Отмечается, что нидерландский клуб хочет получить за словацкого футболиста 35-40 миллионов евро.
"Ювентус" тем временем готовит контракт для 27-летнего защитника, отмечается, что Ганцко будет получать 2,5 млн. в год + бонусы.
Напомним, что в этом сезоне Ганцко провел 22 поединка, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.
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