  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед

Италия

Тренер сборной Италии рассказал ощущения от жеребьёвки

Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал ощущения от жеребьёвки отбора на Чемпионат Мира 2026.

По его словам, сборной нужно выйти в турнир, одержав, как можно больше побед.

"Это оценки, и мы ещё не закончили, это вполне итальянский образ мышления. Мы должны уважать спорт и детей, которые за нами наблюдают.

Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед. Мы должны уважать Лигу наций. Мы должны выходить на поле, желая выиграть все наши матчи", - сказал Спаллетти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что у сборной Италии есть два варианта групп, в зависимости от матча Лиги Наций. В случае победы над Германией, Италия попадёт к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу.

Если в Лиге Наций Италия вылетит, то попадёт в группу с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

Все группы отбора на Чемпионат Мира 2026 читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Рома, в которой играет Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего
yellow-arrow
Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к чемпиону Европы-2020
Италия Лучано Спаллетти Чемпионат мира 2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости