Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед
Тренер сборной Италии рассказал ощущения от жеребьёвки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал ощущения от жеребьёвки отбора на Чемпионат Мира 2026.
По его словам, сборной нужно выйти в турнир, одержав, как можно больше побед.
"Это оценки, и мы ещё не закончили, это вполне итальянский образ мышления. Мы должны уважать спорт и детей, которые за нами наблюдают.
Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед.
Мы должны уважать Лигу наций. Мы должны выходить на поле, желая выиграть все наши матчи", - сказал Спаллетти.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что у сборной Италии есть два варианта групп, в зависимости от матча Лиги Наций. В случае победы над Германией, Италия попадёт к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу.
Если в Лиге Наций Италия вылетит, то попадёт в группу с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой.
Все группы отбора на Чемпионат Мира 2026 читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Бущан отразил юбилейный пенальти Динамо на международной арене
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Ассистент Максимова: Проиграли не случайно. Как и с Ингульцом. Пока не способны что-то сделать. Все очень плохо
- "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку