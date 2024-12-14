Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал ощущения от жеребьёвки отбора на Чемпионат Мира 2026.

По его словам, сборной нужно выйти в турнир, одержав, как можно больше побед.

"Это оценки, и мы ещё не закончили, это вполне итальянский образ мышления. Мы должны уважать спорт и детей, которые за нами наблюдают. Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед. Мы должны уважать Лигу наций. Мы должны выходить на поле, желая выиграть все наши матчи", - сказал Спаллетти.

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Напомним, что у сборной Италии есть два варианта групп, в зависимости от матча Лиги Наций. В случае победы над Германией, Италия попадёт к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу.

Если в Лиге Наций Италия вылетит, то попадёт в группу с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

Все группы отбора на Чемпионат Мира 2026 читайте на нашем сайте.