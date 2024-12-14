Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики

В среду, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов, "Милан" сыграл с "Црвеной Звездой", матч завершился победой "Милана" со счетом 2:1.

Однако, несмотря на положительный результат, главный тренер "Милана" Пауло Фонсека был крайне недоволен игрой игроков. Кого именно он не назвал, но итальянские СМИ считают, что речь идет о Тео Эрнандесе и Калабрии.

Капитан "Милана" Давиде Калабрия прокомментировал критику Пауло Фонсеки в сторону "россонери":

"В последние дни и в прошлом вокруг меня и нашей команды циркулировало много неверной информации. Фейковые новости, которым нельзя доверять. На них нужно отреагировать, чтобы защитить свой имидж и имидж команды.

Разговоры о намеках на самоотдачу на поле, различные конфронтации и мою личную жизнь не соответствуют истине. Это только создает путаницу и разногласия.

Конструктивная критика - часть нашей работы, а ложь - нет.

Мы по-прежнему сосредоточены ежедневно работать по максимуму, проявляя высочайший профессионализм, чтобы попытаться стать лучше."