  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики

Италия

Разъяснил ситуацию

Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики

Фото: МіланАС.ру

Новина українською

В среду, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов, "Милан" сыграл с "Црвеной Звездой", матч завершился победой "Милана" со счетом 2:1.

Читайте такжеЕсли бы не вратарь – счёт был бы разгромнее. Милан – Црвена Звезда 2:1. Видеообзор матча

Однако, несмотря на положительный результат, главный тренер "Милана" Пауло Фонсека был крайне недоволен игрой игроков. Кого именно он не назвал, но итальянские СМИ считают, что речь идет о Тео Эрнандесе и Калабрии.

Капитан "Милана" Давиде Калабрия прокомментировал критику Пауло Фонсеки в сторону "россонери":

"В последние дни и в прошлом вокруг меня и нашей команды циркулировало много неверной информации. Фейковые новости, которым нельзя доверять. На них нужно отреагировать, чтобы защитить свой имидж и имидж команды.

Разговоры о намеках на самоотдачу на поле, различные конфронтации и мою личную жизнь не соответствуют истине. Это только создает путаницу и разногласия.

Конструктивная критика - часть нашей работы, а ложь - нет.

Мы по-прежнему сосредоточены ежедневно работать по максимуму, проявляя высочайший профессионализм, чтобы попытаться стать лучше."

Добавим, что 28-летний лидер "Милана" забил один гол в девяти матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Рома, в которой играет Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего
yellow-arrow
Лучано Спаллетти: Мы должны выйти в отборочный турнир, одержав как можно больше побед
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к чемпиону Европы-2020
Паулу Фонсека Милан Давиде Калабрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости