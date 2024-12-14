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Отстоял мнения. Капитан Милана высказался касательно критики
Разъяснил ситуацию
Фото: МіланАС.ру
В среду, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов, "Милан" сыграл с "Црвеной Звездой", матч завершился победой "Милана" со счетом 2:1.
Однако, несмотря на положительный результат, главный тренер "Милана" Пауло Фонсека был крайне недоволен игрой игроков. Кого именно он не назвал, но итальянские СМИ считают, что речь идет о Тео Эрнандесе и Калабрии.
Капитан "Милана" Давиде Калабрия прокомментировал критику Пауло Фонсеки в сторону "россонери":
"В последние дни и в прошлом вокруг меня и нашей команды циркулировало много неверной информации. Фейковые новости, которым нельзя доверять. На них нужно отреагировать, чтобы защитить свой имидж и имидж команды.
Разговоры о намеках на самоотдачу на поле, различные конфронтации и мою личную жизнь не соответствуют истине. Это только создает путаницу и разногласия.
Конструктивная критика - часть нашей работы, а ложь - нет.
Мы по-прежнему сосредоточены ежедневно работать по максимуму, проявляя высочайший профессионализм, чтобы попытаться стать лучше."
Добавим, что 28-летний лидер "Милана" забил один гол в девяти матчах во всех турнирах.
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