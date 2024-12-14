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Рома, в которой играет Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего

Италия

Показатели Довбика ухудшились

Рома, в которой играет Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома", в которой играет украинец Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего.

По информации RomaPress, показатели Довбика после возвращения к тренировкам ухудшились. Итальянский клуб рассматривает доступных на рынке футболистов, которые потенциально могли бы усилить атаку в январе.

Один из претендентов в списке "Ромы" - Джакомо Распадори из "Наполи". Нападающий требует больше игровой практики, но не всегда проявляется в составе "Наполи". Клуб может отдать его в аренду и если игрок покажет себя с лучшей стороны могут продать летом.

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В этом сезоне Распадори в 10-ти матчах "Наполи" во всех турнирах отдал одну голевую передачу. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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Артем Довбик Рома (Италия) Джакомо Распадори
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Владислав Прийменко
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