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Рома, в которой играет Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего
Показатели Довбика ухудшились
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома", в которой играет украинец Артём Довбик, ищет дополнительного нападающего.
По информации RomaPress, показатели Довбика после возвращения к тренировкам ухудшились. Итальянский клуб рассматривает доступных на рынке футболистов, которые потенциально могли бы усилить атаку в январе.
Один из претендентов в списке "Ромы" - Джакомо Распадори из "Наполи". Нападающий требует больше игровой практики, но не всегда проявляется в составе "Наполи". Клуб может отдать его в аренду и если игрок покажет себя с лучшей стороны могут продать летом.
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В этом сезоне Распадори в 10-ти матчах "Наполи" во всех турнирах отдал одну голевую передачу. TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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