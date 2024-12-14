Серия А. Аталанта устанавливает рекорд и остается первой

Серия А. 16-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1

Гол: Дзаньоло 66

"Кальяри": Шерри, Дзаппа, Мина, Луперто, Зортеа (Паволетти 77), Дейола (Гаэтано 71), Макумбу (Марин 77), Адопо, Ауджелло (Оберт 71), Лувумбо (Феличи 53), Пикколи

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен (Джимсити 46), Колашинац, Белланова, Пашалич (Самарджич 64), Эдерсон, Брешианини (Де Роон 46), Руджери, Де Кетеларе (Дзаньоло 64), Ретеги (Лукман 46)

Предупреждения: Луперто 43, Ауджелло 52, Оберт 86 - Де Роон 49, Дзаньоло 66, Самарджич 90+1

"Аталанте" пришлось противостоять оглушительным медным трубам. Которые не утихли даже после поражения от "Реала" в Лиге Чемпионов. Боролись в том матче "оробичи" очень сильно, а в лиге и вовсе выдали девять побед подряд, повторив рекорд клуба и вызывая море комплиментов вместе с вопросами о Скудетто. Высвободиться от такого было непросто.

"Богиня" не очень и высвободилась. Поскольку в Кальяри отыграла невзрачно. Добыв победу лишь в последней стадии матча, после 60-ой минуты. Точно так и случилось в ее предыдущих двух матчах лиги - против "Ромы" и "Милана". Подопечным Джан Пьеро Гасперини в последнее время действительно тяжело. Но тем ценнее очередная победа.

Сегодня с первых минут отдыхали одни из лидеров команды Лукман и Де Роон. Также пришлось играть в гостях против команды, проигравшей лишь один из четырех предыдущих матчей лиги, в позапрошлом домашнем остановившей "Милан" на 3:3. В предыдущем на всех полях уступившей "Фиорентине" лишь со счетом 0:1. И сегодня вышло 0:1.

Начиналось все очень медленно, с тремя ударами по воротам в целом за первые 37 минут. "Кальяри" требовал пенальти за руку Коссуну. Однако тот стелился в подкате, да и мяч рикошетил от его ноги. В концовке тайма Карнезекки спас трижды в одной атаке. От удара Пикколи слета по странной траектории, затем ногами от Пикколи, затем добивание Зортеа.

Перед перерывом Марко также отбил удар Пикколи в упор животом. И отношение Джан Пьеро Гасперини к игре его команды очень ясно осветили три замены в перерыве. Которые помогли. Пашалич из вратарской не попал. Джимсити головой был близок. Де Кетеларе блокировали, а удар Коссуну вытащил Шерри.

Замены в итоге и принесли гол. В шестом из семи последних матчей "Аталанты" в лиге они принесли гол либо ассист. Самарджич забросил, Белланова сбросил в штрафную, и замена Дзаньоло замкнул без помех. А вскоре еще одна замена Лукман сместился слево и пробил в стойку.

Это еще был не конец. Карнезекки с большим трудом отбил удары головой Мины и Паволетти, в итоге остановившись на восьми сейвах. А Шерри во всем матче совершил лишь один. Но три очка не пахнут. Тем более, что оставляют "Аталанту" на первом месте в лиге и устанавливают клубный рекорд - десять побед в лиге подряд.