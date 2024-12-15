  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Комо – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комо – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

А Довбик выйдет?

Комо – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время дела Артема Довбика в "Роме" становятся все хуже. Хотя его команда после прихода Клаудио Раньери делает небольшие шаги в направлении выздоровления.

Учитывая обстоятельства прошлых матчей, похоже, в стартовом составе Артема ждать не стоит. Или мы неправильно поняли слова и действия главного тренера римлян?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

Favbet
3.60
3.30
2.17
Узнать больше

Серия А. 16-й тур.

15 декабря. 19:00. Комо. "Джузеппе Синигалья"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Комо" — "Рома"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Довбик стал игроком запаса? Комо - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.12.2024
yellow-arrow
Серия А. Очередная драматичная ничья Ювентуса, Аталанта первая, Наполи ее не отпускает
yellow-arrow
Продолжают возглавлять Серию А. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
Клаудио Раньери Серия А Чемпионат Италии Комо (Италия) Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости