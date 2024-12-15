Комо – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В последнее время дела Артема Довбика в "Роме" становятся все хуже. Хотя его команда после прихода Клаудио Раньери делает небольшие шаги в направлении выздоровления.

Учитывая обстоятельства прошлых матчей, похоже, в стартовом составе Артема ждать не стоит. Или мы неправильно поняли слова и действия главного тренера римлян?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.

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3.60 3.30 2.17 Узнать больше

Серия А. 16-й тур.

15 декабря. 19:00. Комо. "Джузеппе Синигалья"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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