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Комо – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
А Довбик выйдет?
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время дела Артема Довбика в "Роме" становятся все хуже. Хотя его команда после прихода Клаудио Раньери делает небольшие шаги в направлении выздоровления.
Учитывая обстоятельства прошлых матчей, похоже, в стартовом составе Артема ждать не стоит. Или мы неправильно поняли слова и действия главного тренера римлян?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 декабря.
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Серия А. 16-й тур.
15 декабря. 19:00. Комо. "Джузеппе Синигалья"
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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