Жорже Мендеш подтвердил заинтересованность Ювентуса в трансфере 40-миллионного защитника

"Ювентус" действительно заинтересован в трансфере центрального защитника “Бенфики” Антонио Силве. Об этом сообщил португальский агент Жорже Мендеш.

"Ювентус" заинтересован в Антонио Силве. “Юве” все еще остается одним из лучших клубов в мире, но будущее знает только Бог. Некоторые важные европейские клубы уже хотели его купить прошлым летом”, – сказал агент в интервью Tuttosport.

Николо Скира также ранее сообщал, что Антонио Силва недоволен своим положением в "Бенфике" под руководством Бруно Лаже. С начала ноября он сыграл лишь один матч – в Кубке Португалии против Эштрелы Амадоры.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро. Его контракт с “Бенфикой” рассчитан до лета 2027 года.

В то же время у "Ювентуса" проблемы в защите, ведь центнербек Бремер выбыл на долгое время. Потому туринцы зимой будут рассматривать варианты на трансферном рынке.