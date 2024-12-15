Италия
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Серия А. Лечче продолжает прорыв после смены тренера
Марко Джампаоло начал очень успешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 16-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Монца" 2:1
Голы: Моренте 3, Крстович 44 - Доргу 37 (автогол)
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