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Серия А. Лечче продолжает прорыв после смены тренера

Италия

Марко Джампаоло начал очень успешно

Серия А. Лечче продолжает прорыв после смены тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 16-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Монца" 2:1

Голы: Моренте 3, Крстович 44 - Доргу 37 (автогол)

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Серия А Лечче
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