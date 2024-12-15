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Рома стала ближе к трансферу нападающего из команды АПЛ

Италия
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От одного украинца к другому

Рома стала ближе к трансферу нападающего из команды АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" стала ближе к трансферу нападающего "Эвертона" Бету. Об этом сообщает RomaPress со ссылкой на Tuttosport.

Переход может произойти уже в январе. "Волки" имеют для этого лучшую позицию из всех. Одной из причин этого является то, что президент римлян практически завершил покупку "Эвертона". То есть у обоих клубов будет одинаковый владелец.

Конкуренцию "Роме" составляет "Торино". Римляне более назойливы, ведь хотят получить запасного футболиста на позицию Артема Довбика.

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Также известно, что "волки" уже сделали "Эвертону" первый запрос по переходу форварда. Однако пока неизвестно, на правах аренды или в полноценной форме.

В августе 2023 года "ириски" купили Бету в "Удинезе" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету девять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол, однако провел на поле всего 180 минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца в 20 миллионов евро.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Максим Кучер
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