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Рома стала ближе к трансферу нападающего из команды АПЛ
От одного украинца к другому
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" стала ближе к трансферу нападающего "Эвертона" Бету. Об этом сообщает RomaPress со ссылкой на Tuttosport.
Переход может произойти уже в январе. "Волки" имеют для этого лучшую позицию из всех. Одной из причин этого является то, что президент римлян практически завершил покупку "Эвертона". То есть у обоих клубов будет одинаковый владелец.
Конкуренцию "Роме" составляет "Торино". Римляне более назойливы, ведь хотят получить запасного футболиста на позицию Артема Довбика.
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Также известно, что "волки" уже сделали "Эвертону" первый запрос по переходу форварда. Однако пока неизвестно, на правах аренды или в полноценной форме.
В августе 2023 года "ириски" купили Бету в "Удинезе" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету девять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол, однако провел на поле всего 180 минут.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца в 20 миллионов евро.
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