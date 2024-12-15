Серия А. Болонья - Фиорентина 1:0. Конец рекордной серии "фиалок"

Серия А. 16-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Одгар 59

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Пош 82), Беукема, Лукуми, Холм (Ликояннис 77), Фройлер, Побега, Домингес (Илинг-Джуниор 82), Ндой (Фергюсон 46), Одгар, Кастро (Даллинга 90)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 81), Адли, Катальди (Ричардсон 70), Кольпани (Иконе 70), Гудмундссон (Соттил 58), Бельтран (Куаме 81), Кен

Предупреждения: Побега 13, Ликояннис 82 - Додо 16, Комуццо 89

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Фиорентина" выиграла восемь матчей Серии А подряд. Повторив клубный рекорд, установленный в предыдущий раз в 1960-ом году. Началась нынешняя серия побед сразу после 0:0 в дерби - Тосканском против "Эмполи". Завершилась она поражением в дерби - Апеннинском против "Болоньи". А между этим "фиалки" еще и вылетели из Кубка от "Эмполи". В дерби в этом сезоне они проваливаются.

Поражение сегодня не должно удивлять. Как и прервавшаяся на 14-ти серия матчей во всех турнирах с забитыми мячами. Скорее должна удивлять та победная серия. Которая в последних матчах была тяжелой. 1:0 над "Кальяри" в предыдущем туре был вымучен. Еще и Лига Конференций в четверг приносит усталость. Сегодня также отсутствовал главный тренер Раффаэле Палладино из-за личных причин.

В четверг флорентийцы разнесли ЛАСК в Лиге Конференций - 7:0. Но "Болонья" играет в Лиге Чемпионов. Также выиграла четыре из шести предыдущих матчей Серии А, неделю назад упустив заслуженную победу в гостях над "Ювентусом" в добавленное время. То есть в хорошей форме. А еще и тренирует ее Винченцо Итальяно. Отлично знающий "Фиорентину", которую тренировал в трех предыдущих сезонах.

Апеннинское дерби обычно очень равное по игре, плотное. Быстрое, агрессивное. Но с острым недостатком опасных моментов, голов. Такое мы и видели в первые 43 минуты отчетного матча. Команды очень старались, быстро двигались, яростно боролись. Но создавали мало. Гудмундссон выскочил на Скорупски, но тот спас. Кен забил из офсайда.

На 44-ой минуте игра перезагрузилась. Причем начала "Фиорентина". Катальди выскочил на вратаря, и Скорупски отбил его удар из-под перекладины. Отбил и удар Кена головой с подачи углового, а добивание чуть не затолкали. Но в третьей четверти матча уже полностью доминировала "Болонья". Переигрывая соперника в один ворота, создавая момент за моментом. Обычно с перехватов в центре поля.

Кастро из правой части штрафной попадал в стойку. Побега бил слета с линии штрафной недостаточно сильно. Одгар уже бил сильно в ближний угол слева, но Де Хеа отбил. Домингес справа получил длинный пас от Кастро, раскрутил защитника, прострелил, Фройлер не попал по мячу, но Одгар попал и забил. А вскоре свободный Холм с великолепной позиции с паса Кастро пробил выше.

В последней четверти матча "Фиорентина" сумела перевести игру к воротам Скорупски. Но не создала даже близко к тому, что создала "Болонья" до этого. "Россоблу" отбивались нервно, но эффективно. Удар головой Ричардсона с пяти метров был слишком слабым и в центр. А еще и Фергюсон мощно бил издали в контратаке - Де Хеа отбил.

"Болонья" выигрывает третье домашнее Апеннинское дерби подряд после восьми таких без побед. Против всех в лиге на всех полях выигрывает пятый матч из последних семи. Благодаря чему по потерянным очкам сравнивается с "Ювентусом" и "Миланом". И эта победа во многих аспектах очень важна. Итальяно явно продемонстрировал ее важность, празднуя финальный свисток очень бурно.

А "Фиорентина"? Она не должна сильно отчаиваться, поскольку только что выдавала блестящие серии. Да и до сих пор опережает в турнирной таблице сегодняшнего соперника. Четвертое место и 31 очко против седьмого и 25-ти при равенстве сыгранных матчей.