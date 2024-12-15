Серия А. Комо - Рома 2:0. Третья ласточка не прилетела

Серия А. 16-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Рома" 2:0

Голы: Габриэллони 90+2, Пас 90+7

"Комо": Рейна, Ван дер Бремпт, Гольданига, Кемпф, Барба, Да Кунья (Б. Коне 79), Энгельхардт (Серхи Роберто 64), Стрефецца (Габриэллони 80), Пас, Фадера, Белотти (Кутроне 64)

"Рома": Свилар, Челик, Ндика, Эрмосо, Абдулхамид (Манчини 62), М. Коне, Ле Фе (Писилли 62), Анхелиньо, Эль-Шаарави (Довбик 46), Салемакерс (Лоренцо Пеллегрини 62), Дибала (Суле 76)

Предупреждения: Гольданига 46, Белотти 61, Ван дер Бремпт 68, Да Кунья 78, Б. Коне 90, Габриэллони 90+6 - Ле Фе 55

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Одна ласточка не означает приход весны. Так говорил Клаудио Раньери. Для "Ромы" прилетели целых две ласточки в виде 4:1 над "Лечче" и 3:0 над "Брагой". Но и после этого о весне было рано говорить. Нужна была проверка матчем на выезде, в которых "джаллоросси" играют ужасно. Свою ужасную выездную форму они подтвердили и в Комо. Вернувшись в совсем недавние темные времена.

Выходит, что римляне были оглушены медными трубами всего двух уверенных побед. Хотя говорили о всех пяти положительных матчах третьей каденции Раньери, даже тех двух, которые проиграли. Сам он был доволен, говорил, что достучался до игроков. Так и было в первых пяти матчах, особенно в четвертом и пятом. Но сегодня команда откатилась назад, отыграв крайне слабо.

"Комо" мог оказаться довольно удобным соперником. Без защитников Морено и Салы, с только-только вернувшимся опорником Серхи Роберто. Как выразился Сеск Фабрегас, с разорванным травмами сердцем команды. Без побед в предыдущих девяти матчах лиги. С признаниями Фабрегаса, что его подопечным не хватает "больше характера, чем тактики", что они пропускают слишком много.

Что ж, сегодня им хватило всего - сердца, игроков, характера, тактики, и они не пропустили. Не пропустили впервые в сезоне во всех турнирах.

Первый тайм был обоюдно унылым, больше боданием в центре поля, чем футболом. "Рома" выиграла его по ударам по воротам со счетом 5:4, по владению мячом - 70:30. Как часто у нее бывало, она не знала, что делать с этими процентами владения. Салемакерс и Челик пробили слета чуть неточно, а Нико Пас штрафным ударом попал в перекладину. Ману Коне забил из явного офсайда.

Во втором же тайме "Комо" просто переигрывал "Рому" в одни ворота. Подтверждает это хотя бы статистика ударов - 14:1. Хозяева то устраивали отрезки мощнейшего давления, то отходили назад и очень больно жалили в контратаках, четко перекрывая свою оборону. Их до поры до времени подводила лишь поспешность - они спешили бить издали. Но в итоге своего они добились.

Свилар отбивал три удара из-за пределов штрафной из-под перекладины. Еще несколько ударов шли чуть мимо или попадали в защитников, удар головой Кутроне прошел чуть мимо. "Рома" же чуть не украла гол, когда Дибалу вывели на угол вратарской, но Пауло не попал в ворота. А в итоге забила команда, которая заслужила это. Замены сыграли. Кутроне прострелил, Габриэллони протолкнул.

"Рома" послала всех вперед и получила контратаку через все поле. Габриэллони, забивший свой первый гол в Серии А в карьере, на этот раз решил отдать ассист Пасу на пустые ворота.

"Рома" проигрывает пятый матч лиги из последних шести, седьмой из последних девяти. В гостях в лиге не выигрывает 11-ый матч подряд при шести поражениях, во всех турнирах в гостях не выигрывает 15-ый подряд. Она остается на 12-ом месте с 16-ю очками. "Комо" же не пропускает впервые в сезоне, не проигрывает третий матч в лиге подряд и идет на 15-ом месте с 15-ю очками.

Артем Довбик не вышел в стартовом составе в третьем матче подряд. Раньери вновь объяснил, что дело и в его физической форме, и в успехах команды без него. Во втором матче подряд он вышел в начале второго тайма. Как всегда, много работал, бросался в единоборства в глубине поля и на флангах, но, как всегда, был оторван от партнеров по команде и касался мяча крайне неуклюже.

Он отдал лишь шесть передач, из них две точные. Коснулся мяча 14 раз, из них дважды - в штрафной площадке соперника, но на ее краях, на флангах. Трижды фолил, однажды фолили на нем, однажды выбил мяч, дважды пытался прорваться на дриблинге, но неудачно. По воротам не бил. Участвовал в девяти единоборствах, но выиграл лишь два. Восемь раз терял мяч.