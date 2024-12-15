Италия
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Серия А. Милан - Дженоа 0:0. Унылое празднование 125-летия
"Россонери" вновь без победы в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 16-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Дженоа" 0:0
"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Тиав, Хименес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе (Окафор 76), Либерали (Камарда 62), Леау, Абрахам (Мората 46)
"Дженоа": Леали, Вольякко (Сабелли 46), Бани, Васкес, Мартин, Торсбю, Бадель, Френдруп, Дзаноли (Нортон-Каффи 90+1), Пинамонти, Миретти (Витинья 80)
Предупреждения: Вольякко 22, Дзаноли 42
Главный арбитр: Марко Гвида
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