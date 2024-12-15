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Серия А. Милан - Дженоа 0:0. Унылое празднование 125-летия

Италия

"Россонери" вновь без победы в лиге

Серия А. Милан - Дженоа 0:0. Унылое празднование 125-летия

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 0:0

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Тиав, Хименес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе (Окафор 76), Либерали (Камарда 62), Леау, Абрахам (Мората 46)

"Дженоа": Леали, Вольякко (Сабелли 46), Бани, Васкес, Мартин, Торсбю, Бадель, Френдруп, Дзаноли (Нортон-Каффи 90+1), Пинамонти, Миретти (Витинья 80)

Предупреждения: Вольякко 22, Дзаноли 42

Главный арбитр: Марко Гвида

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