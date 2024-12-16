  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Первое поражение фиалок в Серии А за три месяца. Болонья - Фиорентина 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первое поражение фиалок в Серии А за три месяца. Болонья - Фиорентина 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Конец серии в восемь подряд выигранных встреч

Первое поражение фиалок в Серии А за три месяца. Болонья - Фиорентина 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Болонья" минимально обыграла "Фиорентину" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол в игре забил Йенс Одгор.

Стоит отметить, что это первое поражение "Фиорентины" в Серии А с 15 сентября. На данный момент "фиалки" занимают 4-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Болонья" - 8-е.

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Одгор 59

По теме
yellow-arrow
Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.12.2024
yellow-arrow
Милан близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков команды
yellow-arrow
Раньери - о поражении от Комо: Мы не можем допускать таких ошибок
Болонья Серия А Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости