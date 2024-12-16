Италия
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Первое поражение фиалок в Серии А за три месяца. Болонья - Фиорентина 1:0. Видео гола и обзор матча
Конец серии в восемь подряд выигранных встреч
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" минимально обыграла "Фиорентину" в домашнем поединке 16-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол в игре забил Йенс Одгор.
Стоит отметить, что это первое поражение "Фиорентины" в Серии А с 15 сентября. На данный момент "фиалки" занимают 4-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Болонья" - 8-е.
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Одгор 59
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