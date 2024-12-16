Раньери - о поражении от Комо: Мы не можем допускать таких ошибок

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды от "Комо" со счетом 2:0.

"Думаю, что "Комо" больше хотел победить. Мы не можем позволять такие ошибки, которые мы допустили в этом матче. Они сделали все, чтобы выиграть эту игру, а мы играли недостаточно хорошо, особенно во втором тайме. Мы не создали для них проблем. Усталость игроков? Возможно, но я не хочу искать оправдания".

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"Мы должны лучше подготовить Довбыка, ему нужно набрать форму. У него были травмы, а потом он болел, поэтому ему стоит над этим поработать, и тогда вы увидите, что он сможет нам помочь. В общем, я доволен тем, как работает команда, мы движемся дальше", — приводит слова Раньери сайт Football Italia.

После 16-ти сыгранных туров в Серии А "Рома" занимает 12-е место, набрав лишь 16 очков в чемпионате Италии в этом сезоне.