  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Раньери - о поражении от Комо: Мы не можем допускать таких ошибок
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньери - о поражении от Комо: Мы не можем допускать таких ошибок

Италия

Наставник Ромы отреагировал на поражение

Раньери - о поражении от Комо: Мы не можем допускать таких ошибок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды от "Комо" со счетом 2:0.

"Думаю, что "Комо" больше хотел победить. Мы не можем позволять такие ошибки, которые мы допустили в этом матче. Они сделали все, чтобы выиграть эту игру, а мы играли недостаточно хорошо, особенно во втором тайме. Мы не создали для них проблем. Усталость игроков? Возможно, но я не хочу искать оправдания".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы должны лучше подготовить Довбыка, ему нужно набрать форму. У него были травмы, а потом он болел, поэтому ему стоит над этим поработать, и тогда вы увидите, что он сможет нам помочь. В общем, я доволен тем, как работает команда, мы движемся дальше", — приводит слова Раньери сайт Football Italia.

После 16-ти сыгранных туров в Серии А "Рома" занимает 12-е место, набрав лишь 16 очков в чемпионате Италии в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Милан близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков команды
yellow-arrow
УПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря
yellow-arrow
Серия А. Милан - Дженоа 0:0. Унылое празднование 125-летия
Клаудио Раньери Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости