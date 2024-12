Милан близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков команды

Хотя "Милан" проводит неровный сезон, однако некоторые подопечные Паулу Фонсеки демонстрируют высокий уровень игры, которые неоднократно спасали команду от потери очков. Речь идет о Кристиане Пулишиче, который стал лидером на поле, учитывая проблемы Рафы Леао и Тео Эрнандеса. За выдающуюся игру, руководство клуба собирается отблагодарить американца.

По информации Фабрицио Романо, "россонери" близки к продлению контракта с 26-летним игроком. Итальянцы могут предложить американцу новое соглашение, которое будет действовать до июня 2028 года плюс опция продления еще на один год или сразу подпишут соглашение со сроком до 2029 года. "Милан" хочет сделать вингера одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, который будет получать около 4/5 млн евро чистыми в год.

