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Лацио – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Лацио – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Лацио – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Интера" остается меньше соперников в борьбе за самые высокие места, но те, кто остался, не снижают темп. Так можно подытожить результаты субботы и воскресенья в Серии А. "Наполи" и "Аталанта" победили, и их нельзя отпускать. А вот "Фиорентина", "Ювентус" и "Милан" не победили, и их можно сбросить. Одновременно можно сбросить и "Лацио" в очном матче. Удастся ли это сделать?

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Серия А. 16-й тур

16 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Лаціо - Інтер
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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