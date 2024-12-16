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Лацио – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лацио – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
У "Интера" остается меньше соперников в борьбе за самые высокие места, но те, кто остался, не снижают темп. Так можно подытожить результаты субботы и воскресенья в Серии А. "Наполи" и "Аталанта" победили, и их нельзя отпускать. А вот "Фиорентина", "Ювентус" и "Милан" не победили, и их можно сбросить. Одновременно можно сбросить и "Лацио" в очном матче. Удастся ли это сделать?
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Серия А. 16-й тур
16 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Интер"
Главный арбитр: Даниэле Киффи
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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