Лацио – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

У "Интера" остается меньше соперников в борьбе за самые высокие места, но те, кто остался, не снижают темп. Так можно подытожить результаты субботы и воскресенья в Серии А. "Наполи" и "Аталанта" победили, и их нельзя отпускать. А вот "Фиорентина", "Ювентус" и "Милан" не победили, и их можно сбросить. Одновременно можно сбросить и "Лацио" в очном матче. Удастся ли это сделать?

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Серия А. 16-й тур

16 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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