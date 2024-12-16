Инсайдер поделился важной информацией относительно клаусулы Виктора Осимхена

Стали известны важные детали сделки Виктора Осимхена с "Наполи", который ныне выступает за турецкий "Галатсарай" на правах аренды.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, с начала января клаусула 25-летнего нападающего будет составлять 81 миллион евро, однако уже в июле опция выкупа игрока уменьшится до 75 миллионов.

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Напомним, что за перспективным нигерийским нападающим продолжает активно наблюдать лондонский "Челси", который имеет неплохие шансы на подписание 25-летнего игрока, поскольку обладает преимуществом над другими европейскими клубами с финансовой точки зрения. Также форвардом интересуется французский "Пари Сен-Жермен".

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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 13 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.