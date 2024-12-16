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Не дожали. Милан - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Такой себе сезон пока что для подопечных Фонсеки

Не дожали. Милан - Дженоа 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" расписал мировую ничью с "Дженоа" в чемпионате Италии.

Несмотря на существенное игровое преимущество, распечатать ворота соперника "россонери" так и не сумели.

В турнирной таблице "Милан" занимает 8-е место (23 балла), "Дженоа" - 13-е (16 очков).

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 0:0

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