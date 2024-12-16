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Не дожали. Милан - Дженоа 0:0. Видеообзор матча
Такой себе сезон пока что для подопечных Фонсеки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" расписал мировую ничью с "Дженоа" в чемпионате Италии.
Несмотря на существенное игровое преимущество, распечатать ворота соперника "россонери" так и не сумели.
В турнирной таблице "Милан" занимает 8-е место (23 балла), "Дженоа" - 13-е (16 очков).
Серия А. 16-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Дженоа" 0:0
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