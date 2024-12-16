Два представителя Серии А проявляют интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги

"Фиорентина", которая в последние годы демонстрирует большие амбиции, все еще ищет пути для того, чтобы закрепиться среди наиболее конкурентоспособных команд Италии и Европы. Потребность в креативном игроке очевидна, и клуб, как известно, анализирует несколько вариантов для усиления своей полузащиты. В свою очередь, "Наполи" также работает над тем, чтобы добавить игроков, которые принесут сбалансированность, прочность своей команде и улучшит ее шансы к завоеванию очередного Скудетто.

Как сообщает Fichajes, оба клуба проявляют интерес к опытному Неманье Матичу, который сейчас защищает цвета "Лиона".36-летний полузащитник был отодвинут на второстепенные роли во французской команде, что привело к спекуляциям относительно его будущего, а нехватка игрового времени заставила игрока рассмотреть новые возможности. И "Фиорентина", и "Наполи", стремятся извлечь выгоду из его навыков отбора и распределения мяча, подписав его в зимнее трансферное окно.

Добавим, что в этом сезоне Неманья Матич провел 16 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.