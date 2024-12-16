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Бывшая звезда Тоттенхэма будет тренироваться под руководством легендарного экс-игрока Арсенала
Последний раз хавбек появлялся на поле в прошлом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший звездный полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли нашел для себя новый клуб.
Как сообщил инсайдер Николо Скира, 28-летний Алли, который ныне является свободным агентом, присоединится к "Комо" в декабре, где он сможет тренироваться под руководством Сеска Фабрегаса. Англичанин сможет посещать тренировочную базу итальянской команды, однако с игроком в клубе не планируют подписывать полноценный контракт.
Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас заявил, что Деле Алли может получить шанс начать тренировочный процесс с командой после Рождества, чтобы он мог поддерживать надлежащую игровую форму и тонус, но не более.
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Последним клубом Деле Алли был "Эвертон", к которому он присоединился на правах свободного агента в январе 2022 года. В сезоне 2022/23 Алли играл в аренде за "Бешикташ", где и провел свой последний матч на профессиональном уровне в начале 2023 года.
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