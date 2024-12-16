  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывшая звезда Тоттенхэма будет тренироваться под руководством легендарного экс-игрока Арсенала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывшая звезда Тоттенхэма будет тренироваться под руководством легендарного экс-игрока Арсенала

Италия

Последний раз хавбек появлялся на поле в прошлом году

Бывшая звезда Тоттенхэма будет тренироваться под руководством легендарного экс-игрока Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший звездный полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли нашел для себя новый клуб.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, 28-летний Алли, который ныне является свободным агентом, присоединится к "Комо" в декабре, где он сможет тренироваться под руководством Сеска Фабрегаса. Англичанин сможет посещать тренировочную базу итальянской команды, однако с игроком в клубе не планируют подписывать полноценный контракт.

Читайте такжеСпустя полтора года. Дели Алли может вернуться в футбол

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас заявил, что Деле Алли может получить шанс начать тренировочный процесс с командой после Рождества, чтобы он мог поддерживать надлежащую игровую форму и тонус, но не более.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последним клубом Деле Алли был "Эвертон", к которому он присоединился на правах свободного агента в январе 2022 года. В сезоне 2022/23 Алли играл в аренде за "Бешикташ", где и провел свой последний матч на профессиональном уровне в начале 2023 года.

По теме
yellow-arrow
Дело не только в простуде. Итальянский журналист рассказал о проблемах Довбика со здоровьем
yellow-arrow
Два представителя Серии А проявляют интерес к трехкратному победителю Премьер-лиги
yellow-arrow
Не дожали. Милан - Дженоа 0:0. Видеообзор матча
Сеск Фабрегас Комо (Италия) Деле Алли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости