Защитник Милана хочет продолжить сотрудничество со своим клубом

Агент левого защитника "Милана" Тео Эрнандес рассказал, что его клиент хочет подписать новый контракт с клубом.

"Наши намерения очень понятны - он хочет остаться и подписать новое соглашение. Мы говорили об этом много раз. Это не те решения, которые зависят от игрока", - сказал агент Тео.

Эрнандес имеет контракт с "Миланом", который действует лишь до июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.