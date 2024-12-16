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Защитник Милана хочет продолжить сотрудничество со своим клубом
Об этом рассказал агент футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент левого защитника "Милана" Тео Эрнандес рассказал, что его клиент хочет подписать новый контракт с клубом.
"Наши намерения очень понятны - он хочет остаться и подписать новое соглашение. Мы говорили об этом много раз. Это не те решения, которые зависят от игрока", - сказал агент Тео.
Эрнандес имеет контракт с "Миланом", который действует лишь до июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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