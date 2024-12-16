Бове: У меня все хорошо, и это самое главное

Полузащитник "Фиорентины" Эдуардо Бове, который 1 декабря потерял сознание во время матча Серии А против "Интера", поблагодарил всех за поддержку.

"Привет всем, в эти дни я много думал. Хотя делиться в социальных сетях это не для меня, но я хотел бы поделиться с вами мыслью, которая поразила меня до глубины души.

Неприятный эпизод, который произошел во время матча "Фиорентина" - "Интер", показал мне, даже больше, чем я думал, что футбол - это гораздо больше, чем матч, чемпионат или карьера.

Футбол - это сообщество людей, связанных одной страстью, которые разделяют с тобой радость, гнев, разочарование и страдания. Именно в такие моменты я осознаю, насколько настоящим является этот вид спорта, насколько, вне результатов, конкуренции или соревнования, мы все объединены связью, которая однажды возникнув, укрепляется во времена трудностей, становясь почти неразрывной.

Связь, которая дарит любовь и эмоции, которые трудно объяснить.

Связь, которая дает силы преодолеть любое препятствие.

Я говорю об этом, потому что почувствовал это на собственной коже в эти дни:

Любовь, которую я получал, тепло болельщиков, поддержка партнеров по команде и соперников, близость ВСЕГО футбольного мира - это то, что придавало мне невероятной силы и мужества. Меня окружала позитивная энергия, которая позволяла сохранять спокойствие, не чувствовать одиночества, которое часто присутствует в подобных трудностях.

Поэтому я хотел бы, чтобы мы все старались не забывать истинную суть нашего спорта, не затмевать его коммерческую сторону и не воспринимать его аутентичный дух как нечто само собой разумеющееся. Потому что, несмотря ни на что, то, что произошло в воскресенье, является свидетельством настоящей стороны футбола: стороны, которая питается настоящими эмоциями, личными историями и крепкой связью между теми, кто играет, и теми, кто болеет.

Сказав это, я искренне благодарен за то, что принадлежу к этому миру, и я благодарю вас от всего сердца за любовь и близость, которую вы мне показали!

У меня все хорошо, и это самое главное!

До встречи...

На поле!

Эдо", - написал игрок в своем Instagram.