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Милан планирует продлить контракт со своим основным голкипером
Новый договор будет рассчитан до 2029 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Милана" Майк Меньян подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до лета 2029 года. Об этом сообщил Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, зарплата француза вырастет с 3,5 миллиона евро до 5 миллионов евро за сезон.
Текущий контракт Майка с "Миланом" действует до 20 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч, в которых пропустил 24 мяча; 7 поединков провел на ноль.
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