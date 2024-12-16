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Милан планирует продлить контракт со своим основным голкипером

Италия

Новый договор будет рассчитан до 2029 года

Милан планирует продлить контракт со своим основным голкипером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Милана" Майк Меньян подпишет новый контракт с клубом, который будет действовать до лета 2029 года. Об этом сообщил Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, зарплата француза вырастет с 3,5 миллиона евро до 5 миллионов евро за сезон.

Текущий контракт Майка с "Миланом" действует до 20 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч, в которых пропустил 24 мяча; 7 поединков провел на ноль.

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Милан Майк Меньян
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