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Центрбек Наполи получил травму на тренировке

Италия

Игрок, вероятно, вернется на поле в феврале

Центрбек Наполи получил травму на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Наполи" Алессандро Буонджорно получил травму во время тренировки команды в понедельник, 16 декабря.

Как сообщил Николо Скира, у футболиста диагностированы переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков. Возвращение игрока на поле ожидается в феврале 2025 года.

Алессандро в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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