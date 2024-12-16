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Центрбек Наполи получил травму на тренировке
Игрок, вероятно, вернется на поле в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Наполи" Алессандро Буонджорно получил травму во время тренировки команды в понедельник, 16 декабря.
Как сообщил Николо Скира, у футболиста диагностированы переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков. Возвращение игрока на поле ожидается в феврале 2025 года.
Алессандро в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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