Центрбек Наполи получил травму на тренировке

Центральный защитник "Наполи" Алессандро Буонджорно получил травму во время тренировки команды в понедельник, 16 декабря.

Как сообщил Николо Скира, у футболиста диагностированы переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков. Возвращение игрока на поле ожидается в феврале 2025 года.

Алессандро в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.