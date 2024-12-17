Марко Барони указал несколько факторов, которые повлекли за собой разгромное поражение его команды от Интера

Вчера состоялось принципиальное противостояние между "Лацио" и "Интером". Несмотря на интересную вывеску, "нерадзурри" разгромили соперника со счетом 6:0. На послематчевой пресс-конференции тренер римлян Марко Барони не скрывал своего разочарования от результата, однако он не снимает с себя ответственности за то, что произошло на поле "Стадио Олимпико".

"Безусловно, мне грустно за команду и за болельщиков. Беру всю ответственность за это поражение на себя. Мы провели хорошие 40 минут, но этого было недостаточно, команда развалилась на эмоциональном уровне, мы потеряли форму и позволили себе вещи, которые нельзя дарить такой сильной команде, как "Интер". Я уже поговорил с командой, теперь мы должны работать и вернуться на правильный путь. Для такой команды, как наша, не должно случиться так, чтобы мы просто сбились с пути. Были моменты невезения, но это не оправдание. Я понимаю, что есть усталость после стольких игр, но команда не может так распасться, и я беру на себя полную ответственность. Я уверен, что это будет поучительным моментом. Мы слишком растянулись, не отбирали мячи, а этого нельзя делать против такой команды, как "Интер". Когда у нас есть атакующий игрок, который работает между линиями, команда создает хорошие ситуации, и вингеры также имеют мобильность. У нас много матчей в этом сезоне, есть усталость, но мы не можем так сильно потерять форму. Не бывает 4-3-3 или 4-2-3-1, когда команда просто не была в нужной форме. Мы были растянуты, чего мы обычно не делаем, и именно поэтому мы в состоянии справиться с четырьмя атакующими игроками", - заявил Марко Барони.

Отметим, что после 16-го тура "Лацио" находится на 5-й позиции, имея в своем активе 31 очко. Следующую игру римляне сыграют 21 декабря на выезде против "Лечче".