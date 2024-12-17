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Марко Барони указал несколько факторов, которые повлекли за собой разгромное поражение его команды от Интера

Италия

Тренер был шокирован таким результат

Марко Барони указал несколько факторов, которые повлекли за собой разгромное поражение его команды от Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера состоялось принципиальное противостояние между "Лацио" и "Интером". Несмотря на интересную вывеску, "нерадзурри" разгромили соперника со счетом 6:0. На послематчевой пресс-конференции тренер римлян Марко Барони не скрывал своего разочарования от результата, однако он не снимает с себя ответственности за то, что произошло на поле "Стадио Олимпико".

"Безусловно, мне грустно за команду и за болельщиков. Беру всю ответственность за это поражение на себя. Мы провели хорошие 40 минут, но этого было недостаточно, команда развалилась на эмоциональном уровне, мы потеряли форму и позволили себе вещи, которые нельзя дарить такой сильной команде, как "Интер". Я уже поговорил с командой, теперь мы должны работать и вернуться на правильный путь. Для такой команды, как наша, не должно случиться так, чтобы мы просто сбились с пути. Были моменты невезения, но это не оправдание. Я понимаю, что есть усталость после стольких игр, но команда не может так распасться, и я беру на себя полную ответственность. Я уверен, что это будет поучительным моментом. Мы слишком растянулись, не отбирали мячи, а этого нельзя делать против такой команды, как "Интер". Когда у нас есть атакующий игрок, который работает между линиями, команда создает хорошие ситуации, и вингеры также имеют мобильность. У нас много матчей в этом сезоне, есть усталость, но мы не можем так сильно потерять форму. Не бывает 4-3-3 или 4-2-3-1, когда команда просто не была в нужной форме. Мы были растянуты, чего мы обычно не делаем, и именно поэтому мы в состоянии справиться с четырьмя атакующими игроками", - заявил Марко Барони.

Отметим, что после 16-го тура "Лацио" находится на 5-й позиции, имея в своем активе 31 очко. Следующую игру римляне сыграют 21 декабря на выезде против "Лечче".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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