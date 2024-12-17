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Ювентус готов подписать перспективного нападающего МЮ при одном условии

Италия

Футболист хорошо знаком с нынешним наставником бьянконери

Ювентус готов подписать перспективного нападающего МЮ при одном условии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" внимательно следит за перспективным 23-летним нападающим "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе в преддверии зимнего трансферного окна.

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Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "Ювентуса" попытается подписать нидерландского форварда, если он решит покинуть команду в ближайшее время.

Отмечается, что главный тренер "бьянконери" Тьяго Мотта, под руководством которого Зиркзе уже работал в "Болонье", высоко оценивает его способности. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли придерживается положительного мнения о 23-летнем футболисте, который имеет опыт выступлений в чемпионате Италии.

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В этом сезоне Джошуа Зиркзе принял участие в 23 матчах за "МЮ" во всех туринрах, отметившись лишь 3 голами и 2 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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