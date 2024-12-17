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Тренер Интера отдал должное своей бывшей команде после разгрома над ней

Италия

Никто не ожидал такого результата

Тренер Интера отдал должное своей бывшей команде после разгрома над ней

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Риме "Интер" расправился с "Лацио" со счетом 6:0. Тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги после игры отметил, что его игроки сумели продолжить последовательность положительных результатов и одновременно похвалил свою бывшую команду.

"Я доволен, потому что мы победили команду, которая переживала очень хороший момент: в первые 20 минут мы не распускались и хорошо держали дистанцию, затем мы подняли центр тяжести и технический уровень игры. После первых двух голов и после гола в начале второго тайма все стало легче: эти ребята предлагали мне это на протяжении трех с половиной лет, я горжусь тем, что являюсь их тренером. Поле покажет, сильнее ли мы, мы хотели сыграть отличный матч и хорошо к нему подготовились: мы знали качества "Лацио", ребята восприняли вызов наилучшим образом.

За последние два с половиной месяца у нас была большая последовательность, но то же самое касается многих команд, в том числе и "Лацио", просто посмотрите на турнирную таблицу. Гол, который мы пропустили от "Пармы", разозлил меня, потому что мы его не заслужили, сегодня мы должны аплодировать этим ребятам, которые играют практически непрерывно уже месяц, а в обороне у нас много трудностей с ротациями, но все выкладываются на полную. Они все заслуживают того, чтобы играть, они знают, что многие люди не могли дождаться, когда мы снова споткнемся после проигранного дерби, но ребята мало кого слушают и работают очень упорно", - заявил Индзаги.

Отметим, что благодаря этой победе "нерадзурри" поднялись на третье место в Серии А, имея в своем активе 34 очка и игру в запасе. Следующий матч "Интер" проведет в 1/8 финала Кубка Италии против "Удинезе", который состоится 19 декабря.

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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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