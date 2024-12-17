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Не только Наполи. Левый защитник Арсенала может оказаться в другом итальянском клубе
За игроком следят несколько топ-клубов Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник лондонского "Арсенала" Якуб Кивер обратил на себя внимание нескольких топ-клубов Италии. На данный момент считается, что "Наполи" является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры польского защитника, однако другие команды также настраивают контакт с руководством "канониров".
Как сообщил журналист Альфредо Педулла, миланский "Интер" также изучает возможность приобретения Кивера, но они хотят договориться об условиях аренды игрока с опцией выкупа. "Наполи" готов сразу подписать игрока в январе, но все дело в финансовых возможностях. Что касается "Милана", то между клубами могут продолжаться переговоры.
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В этом сезоне Якуб Кивер выходил на поле в составе "канониров" в 13 матчах. На его счету два ассиста в Кубке лиги. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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