Трое убегают, остальные отстают. Итоги 16-го тура Серии А

В 16-ом туре Серии А начали сбываться предсказания Антонио Конте о рассасывании плотности среди лидеров лиги уже к концу первого круга. Его "Наполи", "Аталанта" и "Интер" убегают, "Фиорентина" и "Лацио" начинают отставать от них, "Ювентус" и "Милан" продолжают отставать, настолько, что последнего уже опередила "Болонья". Ну а "Рома" и не собирается догонять.

"Аталанта" и "Наполи"

Два лидера лиги одержали непростые победы на выезде. Для "Наполи" такая была особенно важна после поражений в Кубке и лиге от "Лацио", потери первого места, потери Хвичи Кварацхелии из-за травмы, критики в адрес команды и Конте из-за игры и ротации. Ну а для "Аталанты" важно было не потерять первое место сразу после выхода на него. Оба с заданием справились.

Бергамцам было тяжело в Кальяри. Тяжело вообще в последнее время. Особенно тяжело в первых стадиях матчей. Но такие победы, чемпионские победы, особенно ценны. Тем более, что удалось предоставить отдых одним из лидеров команды - Адемоле Лукману и Мартену Де Роону. И в шестом из семи последних матчей забила и/или ассистировала замена - на этот раз Николо Дзаньоло.

До гола "Аталанта" редко била по воротам, а ее вратарь Марко Карнезекки в целом матче совершил восемь сейвов против двух - вратаря соперников. "Кальяри" жаловался на судейство. Джан Пьеро Гасперини выполнил три замены в перерыве, после матча говорил о тяжелой игре в первом тайме и в концовке матча, о спасениях Карнезекки. Но главное - три очка.

Десять побед "Аталанты" в лиге подряд - рекорд клуба.

"Наполи" играл на выезде против не аутсайдера, а середняка. Еще и после двух ничьих в предыдущих двух матчах в Удине. Вновь не знал, что делать с огромными процентами владения мячом (73 в первом тайме), вновь создавал очень мало. И привез пенальти из-за руки Лоботки. Но все же и он в итоге победил. Даже забил более одного мяча впервые за шесть последних матчей лиги.

Мощный отрезок на рубеже таймов с заслуженным голом Ромелу Лукаку после блестящего паса Скотта МакТоминея, затем в тихой игре два гола - с прорыва замены Кварацхелии Нереса и с ассиста опорнику Ангиссе вышедшего на замену Симеоне, в целом второй тайм с 8:0 по ударам по воротам. В итоге это даже выглядело как победа на классе.

Конте говорил об общем контроле над игрой, как всегда - о тяжелой работе, стараниях. Призывая игроков не надеяться на легкие победы, а всегда хватать игру за горло. Как сделали в этот раз.

"Лацио" - "Интер"

Чемпион играл после лидеров, также на выезде, и на гораздо более сложном. Против "Лацио", не проигрывавшего дома никому ни в одном турнире в 17-ти матчах, в последних трех на всех полях во всех турнирах дважды победившего "Наполи", а также "Аякс" в Амстердаме. Выигравшего шесть из семи предыдущих матчей лиги. Симоне Индзаги назвал "орлов" претендентами на Скудетто.

Впрочем, главный претендент на Скудетто в итоге "орлов" и не заметил. Он разозлился после первого поражения во всех турнирах с сентября - во вторник от "Байера" в Лиге Чемпионов, одновременно хорошо отдохнул с того времени, успешно произвел ротацию (в Леверкузене отдыхали Димарко, Мхитарян, Барелла, Лаутаро) и выплеснул все это на поле в Риме.

В первые полчаса, вообще-то, он страдал, даже по воротам не бил. Но играл организованно. А затем заработал пенальти в сумбурном эпизоде, забил еще один мяч в раздевалку с ассиста латераля латералю, как Индзаги любит - и во втором тайме уже разрывал. В итоге у него забили три латераля, а два из них еще и ассистировали. В итоге шесть голов забили шесть игроков.

"Лацио" может оправдываться кадровыми потерями - главные форварды Кастельянос и Диа, главный центральный защитник Романьоли, уже во время матча еще два центральных защитника травмировались, и второй тайм пришлось начинать с крайним защитником Марушичем в центре обороны. Но все равно он не должен был так разваливаться.

Марко Барони и говорил об этом. Взял на себя ответственность за провал, отметив хорошее начало матча, но признал непростительность развала далее, назвав его прежде всего ментальным. А Индзаги гордится игроками, такой их игрой в гостях у такого сложного соперника. Еще и порычал на критиков, кусавших команду после Леверкузена.

"Интер" с восемью победами и двумя ничьими в последних десяти матчах лиги, с шестью победами и тремя ничьими в последних девяти гостевых в лиге. И еще с клубным рекордом по гостевым голам в лиге за календарный год - 47. В последних гостевых матчах в лиге его результаты - 3:0, 5:0 и 6:0. На выезде в лиге он лучше, чем дома.

"Болонья" - "Фиорентина"

Совсем неудивительно, что рекордная за последних 64 года серия "Фиорентины" из побед в лиге (8), а также серия из 14-ти матчей во всех турнирах с забитыми мячами прервалась в Болонье. Во всегда жарком, жестком Апеннинском дерби, в гостях у сильной команды. Возглавляемой Винченцо Итальяно, отлично знающим "фиалок" после трех лет работы с ними.

Лишний раз остроту противостояния подтвердило бурное поведение Итальяно во время матча и особенно - его бурные празднования после финального свистка. На них отреагировал спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде, назвав их неуважительными и добавив: "Я понял многое об этом человеке сегодня. Я не встречался с ним после матча и не собираюсь".

В последних матчах "фиалки" шли тяжело, вымучивали победы. Устали от Лиги Конференций. В этом матче также отсутствовал главный тренер Раффаэле Палладино из-за личных причин. Так что было ясно, что будет тяжело. Флорентийцы создали свои отрезки доминирования, но и "Болонья" создала свои, в которые была ближе к голу и нашла его. Она была в целом ближе к победе.

"Болонья" выигрывает третье домашнее Апеннинское дерби подряд после восьми таких без побед. Против всех в лиге на всех полях выигрывает пятый матч из последних семи. Благодаря чему по потерянным очкам сравнивается с "Ювентусом" и "Миланом". Ну а "Фиорентина" все еще четвертая, выше нее в таблице. Так что не должна особо расстраиваться.

"Милан" и "Ювентус"

Тем временем два супергранда, вторая и третья команда предыдущего сезона, страдают, бушуют. Вновь не победили. "Ювентус" выдал четвертую ничью в лиге подряд, "Милан" также лишь с одной победой в пяти последних матчах лиги. Причем первый еле спасся в добавленное время от поражения дома от последней команды лиги. А второй не сумел забить дома 13-ой.

Болельщики обеих команд реагировали соответственно. Освистывали, проклинали игроков после матча, настолько, что некоторые игроки вступили с ними в споры. Что лишь добавляет сумасшедшей атмосфере в клубах.

Паулу Фонсека после предыдущего матча критиковал своих игроков, обвинял в отсутствии желания, борьбы, угрожал выставить юниоров и на самом деле выставил двоих с первых минут - 19-летнего Хименеса и 17-летнего Либерали. На этот раз он хвалил команду за агрессию, желание, нацеленность, доминирование, считает, что сделала все, кроме гола.

Но ведь он забыл, что из 22-ух ее ударов по воротам (он назвал число) в створ попали лишь четыре. А в целом "Милан" играл некачественно, сумбурно, на невысоком уровне. Смазав празднование 125-летия клуба на глазах у десятков его легенд, приехавших в гости и получивших памятные призы, а также десятков тысяч болельщиков с баннерами, флагами, фото на тему.

"Ювентус" забил целых два мяча. Но со стандартных положений и второй гол - лишь в добавленное время с пенальти. Второе его спасение от поражения в добавленное время в лиге подряд. Впрочем, об этом не говорили, не говорили о характере. А говорили о низком качестве игры, стерильном доминировании, разобранности, двух пропущенных мячах.

Тьяго Мотта признает проблемную игру, признает, что его команда не добивает соперника, а слишком сидит на преимуществе в один мяч. Пресса же и болельщики уже даже не уверены, подходит ли этот тренер "Ювентусу".

За последние 36 сезонов речь о худших показателях "бьянконери" по победам в лиге на всех полях в первых 16-ти турах (шесть, а также десять ничьих), как и за последние 26 лет по победам дома в лиге на этой стадии (три). "Юве" по-прежнему без поражений в лиге, но с таким избытком ничьих, еще и с такой игрой наверх не пробиться.

"Рома"

"Милан" и "Ювентус" хотя бы смотрят наверх. "Рома" должна смотреть вниз. Она лишь в двух очках над зоной вылета и в 15-ти позади зоны Лиги Чемпионов. С пятью поражениями в шести последних матчах лиги. Без побед в гостях в каком-либо турнире в 15-ти последних матчах. После 0:2 в Комо владельцы угрожают разогнать игроков уже в январе.

В первом тайме против команды, не победившей в девяти предыдущих матчах лиги и пропускавшей во всех 15-ти в сезоне, "Рома" играла хмуро и вязко, как всегда, не зная, что делать с 70-ю процентами владения мячом. А во втором просто развалилась с 1:14 по ударам по воротам и совершенно заслуженно пропустила дважды в добавленное время.

Клаудио Раньери говорил о неправильном прочтении игры, о непростительных ошибках в эпизодах, о большем желании "Комо" во втором тайме, но объяснить такой провал все равно не мог. Еще и заявил, что доволен первым таймом, что в нем не хватало только гола. И это при том, что тогда "Рома" почти ничего не создала.

Другие

"Дженоа" не проиграла шестой матч лиги подряд. Даже при том, что во время этой серии сменила тренера. Патрик Виейра очень доволен обороной в Милане, хотя признал, что в атаке нужно было сделать больше. Сделала больше "Венеция", забившая дважды в гостях "Ювентусу". Вновь наивность подвела. Да и везение, когда в добавленное время вратарь отбил мяч в руку защитника.

"Кальяри" и "Удинезе" боролись, но им немного не хватило. Ну а "Комо" боролся, выносил "Рому" во втором тайме. Казалось, что ему немного не хватит, тем более, что перед матчем Сеск Фабрегас говорил о недостатке характера подопечных. Но здесь характер они проявили сполна, забив дважды в добавленное время. Еще и с помощью замены Габриэллоне - гол и ассист.

Другие аутсайдеры также шевелились. "Лечче" с семью очками в первых четырех матчах с Марко Джампаоло. "Монцу" он реально переиграл, даже оставив без ударов в створ ворот. Может, и ей стоит сменить тренера? "Верона" же избежала смены своего, в матче, скорее всего, последнего шанса для Паоло Дзанетти в яркой равной игре одолев в гостях "Парму".

"Торино" прервал серию из шести матчей без побед, в вязкой борьбе победив в Эмполи. Теперь оба - середняки.

Лучшие игроки тура - Дензел Думфриз и Федерико Димарко ("Интер"). По голу и ассисту латералей

Прорыв тура - "Комо". В добавленное время дожал "Рому"

Разочарование тура - "Рома". Аутсайдер

Лучший вратарь тура - Марко Карнезекки ("Аталанта"). Принес победу

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). 6:0

1 "Аталанта" 16 12 1 3 39-17 37 2 "Наполи" 16 11 2 3 24-11 35 3 "Интер" 15 10 4 1 40-15 34 4 "Фиорентина" 15 9 4 2 28-11 31 5 "Лацио" 16 10 1 5 30-23 31 6 "Ювентус" 16 6 10 0 26-12 28 7 "Болонья" 15 6 7 2 21-18 25 8 "Милан" 15 6 5 4 24-16 23 9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19 12 Рома 16 4 4 8 18-23 16 13 "Дженоа" 16 3 7 6 13-24 16 14 Лечче 16 4 4 8 10-27 16 15 "Парма" 16 3 6 7 23-28 15 16 Комо 16 3 6 7 18-28 15 17 Верона 16 5 0 11 21-39 15 18 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 19 Монца 16 1 7 8 14-21 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

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