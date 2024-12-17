Форвард Фиорентины выпустил рэп-альбом

Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин выпустил рэп-альбом под названием "Chosen". Об этом сообщил игрок в Instagram.

Альбом состоит из 11 треков и начинается с песни "Я рожден победителем".

Мойзе Кин присоединился к "фиалкам" летом 2024 года из "Ювентуса" за 13 млн евро.