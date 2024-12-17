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Форвард Фиорентины выпустил рэп-альбом
Chosen
Фото: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин выпустил рэп-альбом под названием "Chosen". Об этом сообщил игрок в Instagram.
Альбом состоит из 11 треков и начинается с песни "Я рожден победителем".
Мойзе Кин присоединился к "фиалкам" летом 2024 года из "Ювентуса" за 13 млн евро.
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