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Форвард Фиорентины выпустил рэп-альбом

Италия

Chosen

Форвард Фиорентины выпустил рэп-альбом

Фото: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин выпустил рэп-альбом под названием "Chosen". Об этом сообщил игрок в Instagram.

Альбом состоит из 11 треков и начинается с песни "Я рожден победителем".

Мойзе Кин присоединился к "фиалкам" летом 2024 года из "Ювентуса" за 13 млн евро.

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