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Ювентус - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Ювентус - Кальяри: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 декабря 2024 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Ювентус - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

17 декабря между собой сыграют "Ювентус" и "Кальяри" в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Кубок Италии. 1/8 финала
17 декабря. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Кальяри"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
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Трансляція матчу Ювентус - Кальярі
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