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Ювентус - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Ювентус - Кальяри: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 декабря 2024 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
17 декабря между собой сыграют "Ювентус" и "Кальяри" в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Кубок Италии. 1/8 финала
17 декабря. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Кальяри"
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Ювентус - КальяріСмотреть трансляцию
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