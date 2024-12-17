Ультрас Ювентуса выразили поддержку Влаховичу перед матчем Кубка Италии

Несмотря на недавний конфликт между ультрас "Ювентуса" и форвардом Душаном Влаховичем, фанаты продемонстрировали свою поддержку сербскому футболисту перед матчем 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри".

Перед началом игры ультрас вывесили большой баннер с обращением к Влаховичу: "Один жест не стирает прошлое; мы всегда уважали тебя. Ювентус, DV9 и ультрас - объединены до конца".

Напомним, что конфликт между Влаховичем и ультрас возник после матча Серии А против "Венеции", когда фанаты встретили команду оскорбительными скандированиями. Сербский форвард не остался в стороне и вступил в словесную перепалку с ультрас.