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Ультрас Ювентуса выразили поддержку Влаховичу перед матчем Кубка Италии
Один жест не стирает прошлое (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на недавний конфликт между ультрас "Ювентуса" и форвардом Душаном Влаховичем, фанаты продемонстрировали свою поддержку сербскому футболисту перед матчем 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри".
Перед началом игры ультрас вывесили большой баннер с обращением к Влаховичу: "Один жест не стирает прошлое; мы всегда уважали тебя. Ювентус, DV9 и ультрас - объединены до конца".
Напомним, что конфликт между Влаховичем и ультрас возник после матча Серии А против "Венеции", когда фанаты встретили команду оскорбительными скандированиями. Сербский форвард не остался в стороне и вступил в словесную перепалку с ультрас.
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