Кубок Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Совсем другой турнир

Кубок Италии. 1/8 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри" 4:0

Голы: Влахович 44, Коопмейнерс 53, Консейсау 80, Н. Гонсалес 89

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Локателли, Калулу, МакКенни, Коопмейнерс (Гатти 58), К. Тюрам, Консейсау (Веа 81), Йилдиз (Н. Гонсалес 66), Мбангула, Влахович (Аджич 81)

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа (Ацци 69), Паломино, Витеска, Ауджелло, Зортеа, Марин (Феличи 58), Прати, Дейола (Адопо 82), Гаэтано (Пикколи 69), Лападула (Паволетти 69)

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

В Серии А "Ювентус" страдает. Выиграл лишь шесть матчей из 16-ти, три домашних из девяти. По победам на всех полях и дома речь о его худших результатах за последние 36, 26 лет. Но в других турнирах он чувствует себя гораздо свободнее. В Лиге Чемпионов в среду победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. А сегодня в первом матче Кубка Италии в сезоне разгромил "Кальяри".

Сарды могли оказать большее сопротивление, хотя и в зоне вылета лиги. Последние два матча там проиграли сильным "Аталанте" и "Фиорентине" лишь со счетом 0:1, до того три матча подряд не проиграли вообще, в том числе 3:3 с "Миланом". А конкретно с "Юве" в двух предыдущих матчах сыграли вничью, в том числе 1:1 в Турине в октябре. Но сегодня применили ротацию, думая о лиге.

"Ювентус" же не мог позволить себе думать о чем-либо другом. Он был обязан реабилитироваться за 2:2 в лиге дома против "Венеции" из зоны вылета в субботу на фоне ярости своих болельщиков, их ссоры с Душаном Влаховичем. И желательно - уверенно. Так и вышло. "Бьянконери" выставили почти боевой состав, тем более, что травмы не позволяли ротировать. И с ним добыли разгром.

Кое-что туринцы все же изменили. В центре обороны играл опорник Локателли, слева от него - опорник МакКенни. Уже на первой минуте такой состав чуть не пропустил. Лападула замыкал прострел справа в падении. Ди Грегорио потащил ногой. "Ювентус" активно отвечал, но в створ не попадал. Неточно, либо в защитников. Попал Консейсау под перекладину, но там вытащил Скуффет.

В раздевалку все же удалось забить. Влахович получил от Йилдиза спиной к воротам, развернулся и пробил между ногами защитника. Душан забил в третьем матче во всех турнирах подряд. А в начале второго тайма Коопмейнерс забил свой второй гол за клуб. Штрафным ударом под перекладину почти с 30-ти метров. После чего "Кальяри" уже не особо сопротивлялся.

Далее Влахович дважды забил из офсайда. Скуффет тащил мячи из законных позиций. Его соперники также били неточно. А в итоге Консейсау сместился с фланга в центр и закрутил в дальний угол. Также в итоге Гонсалес, вернувшийся после травмы, начал прорыв со своей половины поля и уже на входе в чужую штрафную перебросил вратаря.

Действующий обладатель Кубка начал защиту титула блестяще. Он в 1/4 финала в 18-ом сезоне подряд и встретится там с "Эмполи". А "Кальяри" не в 1/4 финала в 20-ом сезоне подряд и будет готовиться к лиге, к очной встрече команд из зоны вылета Серии А с "Венецией". Кубок его в такой ситуации не очень интересовал.