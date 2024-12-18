Наполи интересуется сенсационным нападающим из АПЛ

"Наполи" продолжает интересоваться сенсационным 21-летним нападающим из "Астон Виллы".

Как сообщил журналист Николо Скира, представители неаполитанского клуба продолжают активно следить за Джоном Дураном из "Астон Виллы". Бирмингемский клуб оценивает стоимость своего игрока в 40-50 миллионов евро.

Напомним, что Дуран присоединился к "вилланам" в начале 2023 года из американского "Чикаго Файр" за 22 миллиона долларов (около 16 миллионов евро).

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В этом сезоне 21-летний колумбиец забил 11 голов в 24 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.