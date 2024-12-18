Уверенная победа бьянконери в Кубке Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

Действующие обладатели Кубка Италии продолжают защиту своего титула. "Ювентус" одолел "Кальяри" в 1/8 финала, одержав уверенную домашнюю победу.

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В конце первой половины встречи "бьянконери" вышли вперед благодаря голу Душана Влаховича. Во втором тайме голы от команды Тьяго Мотты посыпались в ворота Симоне Скуффета: сперва отличился Тен Копмейнерс, а уже на последних минутах игры забивали Франсишку Консейсау и Николас Гонсалес.

Кубок Италии. 1/8 финала

Стадион: "Альянц Стэдиум" (Турин)

"Ювентус" - "Кальяри" 4:0

Голы: Влахович (44), Коопмейнерс (53), Консейсау (80), Н. Гонсалес (89)

Обзор матча: