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Уверенная победа бьянконери в Кубке Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча
Подопечные Тьяго Мотты шагают в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие обладатели Кубка Италии продолжают защиту своего титула. "Ювентус" одолел "Кальяри" в 1/8 финала, одержав уверенную домашнюю победу.
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В конце первой половины встречи "бьянконери" вышли вперед благодаря голу Душана Влаховича. Во втором тайме голы от команды Тьяго Мотты посыпались в ворота Симоне Скуффета: сперва отличился Тен Копмейнерс, а уже на последних минутах игры забивали Франсишку Консейсау и Николас Гонсалес.
Кубок Италии. 1/8 финала
Стадион: "Альянц Стэдиум" (Турин)
"Ювентус" - "Кальяри" 4:0
Голы: Влахович (44), Коопмейнерс (53), Консейсау (80), Н. Гонсалес (89)
Обзор матча:
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