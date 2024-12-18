  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Уверенная победа бьянконери в Кубке Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уверенная победа бьянконери в Кубке Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Подопечные Тьяго Мотты шагают в четвертьфинал

Уверенная победа бьянконери в Кубке Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующие обладатели Кубка Италии продолжают защиту своего титула. "Ювентус" одолел "Кальяри" в 1/8 финала, одержав уверенную домашнюю победу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В конце первой половины встречи "бьянконери" вышли вперед благодаря голу Душана Влаховича. Во втором тайме голы от команды Тьяго Мотты посыпались в ворота Симоне Скуффета: сперва отличился Тен Копмейнерс, а уже на последних минутах игры забивали Франсишку Консейсау и Николас Гонсалес.

Кубок Италии. 1/8 финала
Стадион: "Альянц Стэдиум" (Турин)
"Ювентус" - "Кальяри" 4:0
Голы: Влахович (44), Коопмейнерс (53), Консейсау (80), Н. Гонсалес (89)

Обзор матча:

По теме
yellow-arrow
Наполи интересуется сенсационным нападающим из АПЛ
yellow-arrow
Кубок Италии. Ювентус - Кальяри 4:0. Совсем другой турнир
yellow-arrow
Ультрас Ювентуса выразили поддержку Влаховичу перед матчем Кубка Италии
Ювентус (Турин) Кубок Италии Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости