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Наполи планирует подписать трех новых игроков в январе
Команда ищет усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" готовится к насыщенному зимнему трансферному окну, поскольку руководство клуба планирует подписать трех новых футболистов в январе.
Авторитетный итальянский журналист Николо Скира отмечает, что неаполитанцы стремятся усилить состав команды, подписав трех игроков: центрального защитника, левого крайнего защитника и полузащитника. На данный момент неизвестно, кого именно "Наполи" рассматривает на каждую из этих ролей.
Напомним, что команда Антонио Конте занимает второе место в Серии А, набрав 35 очков после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Италии, уступая лишь на два пункта "Аталанте", которая является лидером.
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