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Наполи планирует подписать трех новых игроков в январе

Италия

Команда ищет усиление

Наполи планирует подписать трех новых игроков в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" готовится к насыщенному зимнему трансферному окну, поскольку руководство клуба планирует подписать трех новых футболистов в январе.

Авторитетный итальянский журналист Николо Скира отмечает, что неаполитанцы стремятся усилить состав команды, подписав трех игроков: центрального защитника, левого крайнего защитника и полузащитника. На данный момент неизвестно, кого именно "Наполи" рассматривает на каждую из этих ролей.

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Напомним, что команда Антонио Конте занимает второе место в Серии А, набрав 35 очков после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Италии, уступая лишь на два пункта "Аталанте", которая является лидером.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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