Интер начнет переговоры с ключевым игроком команды по новому контракту

Миланский "Интер" готов начать новые переговоры с ключевым игроком команды по поводу нового контракта.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, руководство "Интера" хочет начать процесс переговоров о продлении контракта с Федерико Димарко, действующее соглашение которого рассчитано до конца июня 2027 года. 27-летний итальянец подписал этот договор в конце прошлого года.

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В этом сезоне Федерико Димарко забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за "Интер" во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.