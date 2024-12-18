Рома - Сампдория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

В одном из матчей стадии 1/8 финала Кубка Италии между собой сыграют "Рома" и "Сампдория"

Команда Артема Довбика одержала победу лишь в двух играх из последних шести матчей после назначения Раньери на должность главного тренера. Сможет ли "Рома" в родных стенах добыть положительный результат против команды из Серии Б?

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Кубок Италии. 1/8 финала

"Рома" - "Сампдория"

18 декабря, 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Федерико Диониси

Трансляция: MEGOGO Футбол 2