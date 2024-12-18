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Рома - Сампдория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Рома - Сампдория: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.24 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол

Рома - Сампдория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В одном из матчей стадии 1/8 финала Кубка Италии между собой сыграют "Рома" и "Сампдория"

Команда Артема Довбика одержала победу лишь в двух играх из последних шести матчей после назначения Раньери на должность главного тренера. Сможет ли "Рома" в родных стенах добыть положительный результат против команды из Серии Б?

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Кубок Италии. 1/8 финала
"Рома" - "Сампдория"
18 декабря, 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный арбитр: Федерико Диониси
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Рома - Сампдорія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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