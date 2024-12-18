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Бывший тренер Барселоны может возглавить Милан
Об этом сообщает El Nacion
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Барселоны" Хави ведет переговоры с "Милано" о том, чтобы заменить нынешнего наставника команды Паулу Фонсеку. Об этом сообщает El Naciona.
Хави, который покинул "Барселону" прошлым летом, сейчас является свободным агентом. Его философия игры привлекла внимание руководства "Милана", которое желает обновить стиль команды.
Добавим, что Фонсека возглавил "Милан" в июле этого года и подписал контракт на два сезона.
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Источник:El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
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