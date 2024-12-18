Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро

Туринский "Ювентус" не намерен расставаться со своим перспективным вингером Кенаном Йылдызом.

Несмотря на многочисленные предложения от других топ-клубов, руководство "бьянконери" отклонило все предложения приобрести 19-летнего футболиста за сумму порядка 35-40 миллионов евро. Вингер считается ключевым игроком для проекта "Ювентуса".

Кенан в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.