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Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро
Кенан Йылдыз остается в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" не намерен расставаться со своим перспективным вингером Кенаном Йылдызом.
Несмотря на многочисленные предложения от других топ-клубов, руководство "бьянконери" отклонило все предложения приобрести 19-летнего футболиста за сумму порядка 35-40 миллионов евро. Вингер считается ключевым игроком для проекта "Ювентуса".
Кенан в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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