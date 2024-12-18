  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро

Италия

Кенан Йылдыз остается в Турине

Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" не намерен расставаться со своим перспективным вингером Кенаном Йылдызом.

Несмотря на многочисленные предложения от других топ-клубов, руководство "бьянконери" отклонило все предложения приобрести 19-летнего футболиста за сумму порядка 35-40 миллионов евро. Вингер считается ключевым игроком для проекта "Ювентуса".

Кенан в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

Читайте такжеУПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря
По теме
yellow-arrow
Клуб Руслана Малиновского объявил о смене собственника
yellow-arrow
Президент Лилля рассказал, сколько клуб заработал от трансфера Осимхена в Наполи
yellow-arrow
Бывший тренер Барселоны может возглавить Милан
Ювентус (Турин) Кенан Йылдыз
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости