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Клуб Руслана Малиновского объявил о смене собственника
Дженоа опубликовала заявление
Фото: пресслужби ФК "Дженоа"
"Дженоа" объявила о смене владельца после того, как румынский бизнесмен Дан Шуку приобрел контрольный пакет акций клуба.
Шуку через свою инвестиционную компанию приобрел 77% акций итальянской команды, инвестировав более 45 миллионов евро.
"Крикетный и футбольный клуб Генуи объявляет, что после принятия решения об увеличении капитала на сумму 45 356 262 евро, из которых 5 356 262 евро были предоставлены бесплатно, а еще 40 000 000 евро оплачены 14 декабря. Сегодня состоялось заседание Совета директоров, на котором было одобрено предложение румынского предпринимателя Дана Шуку", - говорится в заявлении клуба.
???? Genoa CFC - Comunicato Stampa— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 18, 2024
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