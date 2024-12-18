Клуб Руслана Малиновского объявил о смене собственника

"Дженоа" объявила о смене владельца после того, как румынский бизнесмен Дан Шуку приобрел контрольный пакет акций клуба.

Шуку через свою инвестиционную компанию приобрел 77% акций итальянской команды, инвестировав более 45 миллионов евро.

"Крикетный и футбольный клуб Генуи объявляет, что после принятия решения об увеличении капитала на сумму 45 356 262 евро, из которых 5 356 262 евро были предоставлены бесплатно, а еще 40 000 000 евро оплачены 14 декабря. Сегодня состоялось заседание Совета директоров, на котором было одобрено предложение румынского предпринимателя Дана Шуку", - говорится в заявлении клуба.