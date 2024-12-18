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Клуб Руслана Малиновского объявил о смене собственника

Италия

Дженоа опубликовала заявление

Клуб Руслана Малиновского объявил о смене собственника

Фото: пресслужби ФК "Дженоа"

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"Дженоа" объявила о смене владельца после того, как румынский бизнесмен Дан Шуку приобрел контрольный пакет акций клуба.

Шуку через свою инвестиционную компанию приобрел 77% акций итальянской команды, инвестировав более 45 миллионов евро.

"Крикетный и футбольный клуб Генуи объявляет, что после принятия решения об увеличении капитала на сумму 45 356 262 евро, из которых 5 356 262 евро были предоставлены бесплатно, а еще 40 000 000 евро оплачены 14 декабря. Сегодня состоялось заседание Совета директоров, на котором было одобрено предложение румынского предпринимателя Дана Шуку", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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