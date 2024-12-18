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Монца заинтересовались защитником Милана

Италия

Алекс Хименес может поменять команду

Монца заинтересовались защитником Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монца" ведет активные переговоры с "Миланом“ по поводу аренды правого защитника Алекса Хименеса.

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Однако, кроме "Монцы", к услугам футболиста также проявляет интерес испанская "Валенсия".

Алекс Хименес перешел в "Милан" летом 2024 года из мадридского "Реала" за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до 30 июня 2028 года.

19-летний футболист за основную команду "Милана" сыграл 1 матч - 90 минут.

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Милан Монца Валенсия
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Источник:
Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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