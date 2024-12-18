Монца заинтересовались защитником Милана

"Монца" ведет активные переговоры с "Миланом“ по поводу аренды правого защитника Алекса Хименеса.

Однако, кроме "Монцы", к услугам футболиста также проявляет интерес испанская "Валенсия".

Алекс Хименес перешел в "Милан" летом 2024 года из мадридского "Реала" за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с "россонери" рассчитан до 30 июня 2028 года.

19-летний футболист за основную команду "Милана" сыграл 1 матч - 90 минут.