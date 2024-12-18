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Кубок Италии. Аталанта разнесла команду из Серии Б

Италия
Обновлено

2:0 уже на восьмой минуте, 4:0 на 35-ой

Кубок Италии. Аталанта разнесла команду из Серии Б

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Чезена" (II) 6:1

Голы: Дзаппакоста 4, Де Кетеларе 8, 35, Самарджич 27, 71, Брешианини 54 - Сисей 90

"Аталанта": Патрисиу (Ф. Росси 78), Толой, Хиен (Сулемана 64), Джимсити (Годфри 64), Палестра, Де Роон, Пашалич (Брешианини 52), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Дзаньоло 52), Самарджич, Ретеги

"Чезена": Писсери, Чофи (Курто 74), Пьячентини, Челиа, Пьераччини, С. Бастони (Кьярелло 60), Адамо (Граич 82), Мендичино, Тавсан (Франческони 60), ван Хоойдонк, А. Каргбо (Сисей 74)

Предупреждения: Джимсити 28, Толой 45 - С. Бастони 53

Никто не сомневался, что "Аталанта" на такое способна. В октябре и ноябре она уже добывала 6:1. Продолжение такой серии в матче против команды из Серии Б, в предыдущем сезоне игравшей в Серии С, было логичным результатом. "Чезена" выбила из Кубка в нынешнем сезоне "Верону" и "Пизу" гостевыми победами, но лидер Серии А, выдавший там рекордную в своей истории серию из десяти побед подряд ей не по зубам.

Далеко не все из десяти последних побед бергамцев в лиге были легкими. Последние две - с разницей в один мяч, до этого в трех матчах они также испытывали проблемы. Но сегодня разгулялись. Настолько, что Джан Пьеро Гасперини заменил вратаря на 78-ой минуте. Ветеран клуба Франческо Росси заменил дебютировавшего за него Руя Патрисиу. Странно, что Гасп продержал весь матч на поле 32-33-летних Де Роона и Дзаппакосту.

Залогом успеха, разумеется, стали ранние голы. "Аталанта" долго разыгрывала, пока Дзаппакоста, латераль, не прорвался в левой части штрафной и не покатил в дальний угол. Вскоре комбинация там же с пяткой Ретеги завершилась четким ударом Де Кетеларе. На 27-ой минуте была разыграна контратака, вновь через ту же зону, Самарджич отдал Пашаличу и получил от него прострел. А затем там же издевательски был разыгран треугольник.

Во втором тайме хозяева быстро разыграли штрафной удар и вновь разорвали правый фланг обороны соперника. Хотя на этот раз в итоге перевели ближе к левому, откуда Самарджич и забил. И лишь затем позволили гостям забить гол престижа.

В четвертьфинале "Аталанта" встретится в гостях с "Болоньей".

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