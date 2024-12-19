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Форвард Интера может покинуть клуб в ближайшее время

Италия

Миланский клуб не планирует продлевать контракт со своим нападающим

Форвард Интера может покинуть клуб в ближайшее время

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

Опытный форвард миланского "Интера" может покинуть клуб в следующем месяце.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, 35-летний Марко Арнаутович может покинуть миланский "Интер" уже в ближайшее трансферное окно. Некоторые клубы уже обратились к "Интеру", чтобы собрать информацию о нападающем, который сейчас думает над своим дальнейшим будущим.

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Заметим, что действующий контракт Арнаутовича с "Интером" заканчивается в июне 2025 года. Клуб не собирается его продлевать, поэтому руководство "нерадзурри" готово попрощаться с австрийским форвардом уже в январе, если им поступит соответствующее предложение.

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В этом сезоне Марко Арнаутович принял участие в 9 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Марко Арнаутович
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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