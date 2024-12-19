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Ювентус хочет подписать двух центральных защитников в следующем году
Руководство клуба планирует усилить линию обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" хочет подписать двух центральных защитников в ближайшее трансферное окно.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" стремится подписать двух новых защитников в 2025 году между зимним и летним трансферным окном, в зависимости от их финансовых возможностей.
Считается, что Давид Ганцко из "Фейеноорда" является первым выбором Тьяго Мотты на позицию центрбека, потому что он является универсальным футболистом, который также может сыграть роль левого крайнего защитника.
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Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" может взять 27-летнего Давида Ганцко в аренду в январе с правом выкупа.
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