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Ювентус хочет подписать двух центральных защитников в следующем году

Италия

Руководство клуба планирует усилить линию обороны

Ювентус хочет подписать двух центральных защитников в следующем году

Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" хочет подписать двух центральных защитников в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" стремится подписать двух новых защитников в 2025 году между зимним и летним трансферным окном, в зависимости от их финансовых возможностей.

Считается, что Давид Ганцко из "Фейеноорда" является первым выбором Тьяго Мотты на позицию центрбека, потому что он является универсальным футболистом, который также может сыграть роль левого крайнего защитника.

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Ранее сообщалось о том, что "Ювентус" может взять 27-летнего Давида Ганцко в аренду в январе с правом выкупа.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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