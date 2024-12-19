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"Я не чувствую опасности". Тренер Милана высказался о своем будущем в клубе

Италия

Специалист поделился своими мыслями

"Я не чувствую опасности". Тренер Милана высказался о своем будущем в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее в команде.

"Я знаю, как обстоят дела. Вы не можете смотреть тренировки, но, возможно, однажды мы можем пригласить вас посмотреть, какая атмосфера в команде.

Мы все понимаем разочарование болельщиков. Что мы можем сделать, так это работать, чтобы изменить эту ситуацию и получить лучшие результаты, которых заслуживают фанаты.

Я не чувствую риска, честно говоря. Много раз люди говорят о том, чего не знают. Здесь с нами работает много людей, они являются частью команды. Если мы посмотрим на результаты, то, как я всегда говорил, работы еще много", - сказал специалист.

Сейчас "Милан" занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 23 очка по итогам 15 матчей.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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