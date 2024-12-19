Кубок Италии. Второй состав Интера выбил Удинезе на классе

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе" 2:0

Голы: Арнаутович 30, Асллани 45+2

"Интер": Х. Мартинес, Дармиан (Айду 88), Биссек, А. Бастони (Думфриз 63), Бьюкенен (Паласиос 74), Асллани (Чалханоглу 63), Фраттези, Зелински, Аугусто, Тареми, Арнаутович (Лаутаро Мартинес 63)

"Удинезе": Пьяна, Туре, Бийол (Абанква 46), Кабаселе, Модешту, Карлстрем, Эккеленкамп (Бреннер 70), Атта (Земура 75), Х. Камара, Лукка (Писарро 75), Алексис Санчес (Браво 46)

Предупреждениe: Асллани 16

Главный арбитр: Лука Массими

В 1/8 финала в четырех предыдущих сезонах "Интер" был вынужден играть дополнительное время. И в предыдущем, 20-го декабря 2023-го года, вылетел дома от "Болоньи". Это поражение стало его единственным в итальянских кубковых турнирах за три сезона с Симоне Индзаги. Получается, почти за три с половиной сезона. Поскольку сегодня состоялась очередная победа.

Мог ли "Удинезе" повторить подвиг "Болоньи"? Крайне сомнительно. Он пропускал в предыдущих семи матчах во всех турнирах, выиграл лишь один из семи предыдущих, проиграв пять. Конкретно "Интеру" в гостях проиграл шесть предыдущих. Он девятый в Серии А, но в откровенно плохой форме. А играл против команды, в понедельник победившей в лиге "Лацио" в гостях со счетом 6:0.

Надеяться фриуланцы могли на второй состав соперника без Бареллы, Чалханоглу, Мхитаряна, Димарко, Думфриза, Зоммера, Де Фрая, Тюрама и Лаутаро Мартинеса. На неровности "Интера", ведь прямо перед 6:0 он проиграл - "Байеру" в Лиге Чемпионов. А дома во всех турнирах с первого октября побеждал с разницей более одного мяча лишь однажды. Но сегодня победил с такой.

Гости, также игравшие ослабленным составом, выглядели не так уж и плохо, особенно - в начале, старались не отсиживаться в обороне, комбинировать. Они даже выиграли матч по ударам по воротам - 8:7. Но хозяева просто не желали тратить лишние силы и играли на необходимом минимуме. Который у них очень высок. Предельная собранность, эффективность, четкая оборона.

После 29-ти обоюдно серых минут "Удинезе" привез сам себе ужасным пасом назад (Эккеленкамп). Игроков "Интера" было меньше - двое против трех, но Арнаутович отлично двинулся по диагонали, а Тареми нашел его пасом вразрез. Затем проблемы со здоровьем болельщика прервали игру минут на пять, а сразу после возобновления угловой Асллани залетел прямо в сетку.

Между двумя голами мощный удар Фраттези из левой части штрафной отбил Пьяна, во втором тайме Тареми выскочил на вратаря, но пробил в стойку. Удар Лаутаро отбил Пьяна. А в концовке удинец Туре прорвался слева и пробивал в ближний угол - Мартинес в дебюте за клуб отбил.

Бывший игрок "Интера" Алексис Санчес дебютировал во второй каденции в "Удинезе", отыграв первый тайм.

В 1/4 финала "Интер" встретится в гостях с тем же "Лацио". А "Удинезе" остается без четвертьфинала с сезона 2013/14. Именно в том сезоне состоялся предыдущий очный матч в Кубке между сегодняшними соперниками. Удинцы выиграли его дома - 1:0. На этот раз миланцы дома взяли реванш.