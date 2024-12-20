Симоне Индзаги объяснил причину большой ротации стартового состава в поединке против Удинезе

Вчера в 1/8 финала Кубка Италии "Интер" спокойно переиграл "Удинезе" со счетом 2:0. Тренер "нерадзурри" применил изменения, выпустив в старте восемь новых игроков на этот матч. После поединка Симоне Индзаги отметил, что такая ротация никак не повлияла на качество игры его команды.

"Сегодняшняя победа стала важным сигналом, потому что это важное событие. Когда я говорю, что у меня 25 игроков в старте, это потому, что я действительно так думаю. Ребята были блестящими с первой минуты. Научил ли нас чему-то прошлогодний вылет? Мы знаем, что есть трудности каждый день, с различными обязательствами, но мне повезло, что у меня есть трудолюбивая группа. Они знают, что через четыре дня будет еще одна игра, потом еще одна 28-го, а потом Суперкубок Италии. Впереди у нас еще много игр, и мы постараемся добыть очки в каждой из них. Сегодня мы сделали восемь замен, но это не было заметно по игре, и мы победили без особых проблем. Команда оставалась сконцентрированной, хорошо сохраняя пространство на поле. Мы ведем борьбу за титул так же как и другие команды, это очень открытый сезон, и он отличается от последних двух сезонов, мы должны восстановиться сразу, чтобы у нас было максимальное количество игроков в любое время. Тареми и Арнаутович очень хорошо действовали перед воротами, они игроки международного уровня, и я не удивлен их выступлениями", - заявил Симоне Индзаги.

Отметим, что следующую игру "Интер" проведет в Серии А 23 декабря дома против "Комо".